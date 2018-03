Onda de frio transforma canais de Amsterdã em pistas de patinação

A onda de frio da Euroa, apelidada de “Fera do Leste”, congelou os famosos canais de Amsterdã, na Holanda, e muitas pessoas aproveitaram para transformar os espaços em pistas de patinação. Os canais Prinsengracht e Brouwersgracht ficaram com uma grossa camada de gelo, o que permitiu que as pessoas se divertissem com tranquilidade.

O fenômeno, considerado incomum, não deve durar muito. Segundo as autoridades, a previsão é que os canais comecem a descongelar neste domingo (4).

‘Fera do leste’

A onda de frio siberiana já deixou 59 mortes na Europa, segundo balanço publicado pela rede de notícias BBC na última sexta-feira (2). Após a maior nevasca em quase 30 anos ter causado dois dias de caos no Reino Unido e na Irlanda, os aeroportos reabriram neste sábado (3), assim como o transporte público das cidades.

Combinada com a chegada da tempestade Emma, a massa de ar siberiana causou o fechamento de aeroportos e escolas. Na Irlanda, todo a rede de transporte público foi afetada. Alertas de inundações também foram emitidos neste sábado por causa do derretimento da neve, que na Escócia levou a camadas de neve de até 3 metros, de acordo com a ScotRail. Na Irlanda, o governo retirou o mais alto alerta meteorológico, mas continua recomendando cautela.

