Onde atacar

Mudar a Constituição logo no começo do mandato é o ponto em torno do qual concorda a maioria dos economistas que assessoram os candidatos à Presidência da República. A lista inclui reformas da Previdência Social e tributária, flexibilização do teto dos gastos mais a revisão das despesas obrigatórias e benefícios fiscais.

Costume vem de longe

Assessores apontam aos candidatos o território do qual não devem se descuidar: o do eleitorado clientela. Pesquisas demonstram que ele concentra o maior número de indecisos. Seus integrantes olham, ouvem e se decidem pelo lado que mais se dispõe a garantir favores.

Mudou

A nova presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Rosa Weber, mantém distância dos políticos. Para bom entendedor, meio gesto basta. Os tradicionais frequentadores do TSE nem tentarão se aproximar.

Espaço compacto

Jair Bolsonaro usará os nove segundos do horário eleitoral para anunciar suas bandeiras: em defesa da família, pela revogação do Estatuto do Desarmamento e pelo fortalecimento da Lava Jato”. Depois, dirá seu nome, cargo, partido e número. Ponto final.

Aumenta

Há 8 mil e 67 candidaturas registradas no Tribunal Superior Eleitoral para o preenchimento de 513 vagas da futura Câmara dos Deputados. Em 1994, foram 3 mil e 8. Em 2014, subiu para 7 mil e 18.

Reconhecimento

Foto do advogado Eduardo Battaglia Krause será inaugurada hoje, às 19h, na sede da Fundação Ulysses Guimarães. O endereço é Rua Conde de Porto Alegre, 4. Krause presidiu a Fundação por quatro anos, durante os quais expandiu cursos de formação política e debates sobre temas de interesse do Estado. O ministro Eliseu Padilha estará presente ao evento.

Não tem jeito

O relator da reforma tributária, deputado federal Luiz Carlos Hauly, articula para que a votação ocorra após as eleições. Terá de deixar passar a primavera. Seu plano se resumirá ao sonho de uma noite de verão.

Quem paga

Ibsen Pinheiro disse várias vezes: “Quando as galerias nos legislativos aplaudem, o povo paga a conta.” A isso se soma um antigo ensinamento da Política: é preciso buscar a aprovação, nunca os aplausos.

Abre-se o espaço

A entrada de Manuela D’Ávila no cenário nacional, deixando de concorrer à Assembleia Legislativa, beneficiará a candidatura de Luciana Genro. A visão política dos eleitores de ambas se aproxima.

Em 2014, Manuela obteve o 1º lugar para deputada estadual com 222 mil e 436 votos. Luciana elegeu-se à Assembleia pela primeira vez em 1994 com 17 mil e 256 votos. Em 2002, chegou à Câmara dos Deputados atingindo 99 mil e 629 votos.

Outros tempos

Na era do foro privilegiado, cabe lembrar: a Constituição de 1891, que instituiu o presidencialismo, não concedia habeas corpus nem para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Mais: consagrou o voto universal, não-obrigatório e não-secreto.

A obrigatoriedade do voto e da forma secreta da escolha só veio com a Constituição de 1934.

Uma derrapagem atrás da outra

A Agência Nacional de Transporte Terrestre insiste em andar na contramão da Freeway Porto Alegre-Osório.

Há 15 anos

A 17 de agosto de 2003, foi concluída a elaboração do primeiro orçamento da gestão do PT, que ficou longe da promessa de Lula durante a campanha eleitoral: promover o espetáculo do crescimento.

Resultado da convivência

De tanto se encontrarem, de manhã, à tarde e à noite para debates, os candidatos ao governo do Estado ainda formarão uma Confraria. Na programação, joguinho de futebol, caipirinha, churrasquinho e chopinho.

