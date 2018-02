Onde querem chegar?

Os presidentes da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e do Senado, Eunício Oliveira, valorizam o passe, tornando tensas as relações com o Executivo. Seguem a cartilha do quanto pior, melhor. Fazem uma espécie de chantagem. São requintes da baixa política. Agem como oportunistas em um momento de grave crise. Melhor é chamar de raposismo.

48 dias de bate boca

O presidente Michel Temer não precisou entoar muito alto trecho da composição de Lupicínio Rodrigues: “Esgotei minha reserva de paciência”. O PTB entendeu e desistiu da indicação de Cristiane Brasil para o Ministério do Trabalho. A nomeação foi publicada a 4 de janeiro no Diário Oficial da União. Depois, começou a novela.

Iniciativa incompleta

Projeto do governo federal cria plano de recuperação para empresas estatais com prejuízo. Falta dizer quantas são e qual o rombo de cada uma. Sem isso, fica no vazio.

É preciso ver o conjunto

A Democracia não se resume ao poder que os eleitores têm de escolher seus representantes. Como nos países do Primeiro Mundo, é preciso que a sociedade utilize mecanismos de controle para evitar fraudes e desvios éticos.

A faca e o queijo

Na abertura da sessão plenária de hoje, o deputado estadual Marcel van Hattem irá à tribuna para dizer que “empresa estatal é uma contradição que só perpetua cabides de emprego, enquanto a população sofre com altos impostos e péssimos serviços públicos básicos”. Se a oposição reagir, a temperatura subirá.

Primeiro round

Ao final da sessão de ontem, houve um ensaio: Hattem debateu com os deputados Zé Nunes, Jeferson Fernandes e Altemir Tortelli, do PT, sobre a intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro. Misturaram ironia e provocações.

Período de incertezas

O prazo para inscrição de candidatos ficará aberto entre 6 e 15 de agosto. Até lá, persistirão muitas indecisões por conta do cenário nebuloso. A única certeza é que a eleição ocorrerá a 7 de outubro.

País dos extremos

Notícias do mesmo dia:

1ª) Grávida de nove meses está em presídio de São Paulo por furto de comida.

2ª) Wesley Batista, milionário, grão fino e rei dos negócios corruptos, deixa a prisão.

Praticidade

Na Alemanha, não existe o Senado no formato tradicional. Suas funções são exercidas por governadores ou representantes por eles indicados, que se reúnem periodicamente. O modelo baseia-se no que chamam de condomínio cooperativo. Na prática, cria uma linha direta entre os 16 estados e o poder central. As cobranças são feitas de modo muito mais instantâneo.

Condenando o futuro

Em 1800, a Terra tinha 1 bilhão de habitantes. Em 1930, saltou para 2 bilhões. Chegou a 4 bilhões em 1975 e hoje é de 7 bilhões e 700 milhões. Pergunta-se: os cuidados com a preservação do meio ambiente seguiram a progressão? Evidente que não.

Desastres

A Petrobras reconheceu, a 21 de fevereiro de 2000, o despejo de 1 milhão e 300 mil litros de óleo combustível na baía da Guanabara. Foi o segundo maior vazamento no país. O caso mais grave ocorreu em 1975, quando o navio Tarik derramou 6 milhões de litros de óleo na mesma baía.

Há 80 anos

A 21 de fevereiro de 1938, pela primeira vez as mulheres passaram a fazer parte da lista do corpo de jurados do Tribunal Popular, no julgamento de homicídios. A direção do Foro de Porto Alegre enviou ofício aos chefes de repartições públicas, pedindo a relação de funcionárias que estivessem em condições de prestar o serviço.

Difícil conter

Em campanha eleitoral, o candidato pavão tem vontade de aparecer sozinho até em fotografias de grupo.

​

Deixe seu comentário: