ONG gaúcha é selecionada pelo Projeto Dom do Grupo Fleury

A Associação Canoense de Deficientes Físicos (ACADEF) foi uma das ONGS brasileiras selecionadas para participar da capacitação promovida pelo Projeto Dom, do Grupo Fleury. No total, foram 84 instituições de saúde inscritas e 11 selecionadas nos estados da Bahia, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Distrito Federal e São Paulo. O treinamento, realizado na Unidade Corporativa do Grupo, em São Paulo, envolve três eixos temáticos: Dom de Acolher, Dom de Transformar e Dom de Gerir.

As três organizações que apresentarem os melhores projetos no final do processo de capacitação irão receber um prêmio em dinheiro no valor total de R$ 80 mil para ajudar na execução da ideia apresentada. O primeiro lugar receberá R$ 40.000,00; o segundo R$ 25.000,00; e o terceiro lugar R$ 15.000,00.

Após a capacitação no final de agosto, as ONGs terão três meses para realizar o desenvolvimento do projeto prático. Em fevereiro de 2018 são anunciadas as vencedoras pelo Grupo Fleury.

