ONGs do RS participam de aulas de gestão dadas por funcionários da Ambev

Desde o segundo trimestre deste ano, três ONGs do Rio Grande do Sul acompanham as aulas dadas por funcionários da Ambev no VOA, programa criado pela companhia para compartilhar conhecimentos de como transformar sonho em prática.

As organizações Foco Empreendedor, Arte para Todos e Associação Junior Achievement do Brasil são as representantes gaúchas entre cerca de 185 ONGs de todo o Brasil que recebem, gratuitamente, consultoria em gestão da companhia.

O VOA tem como objetivo ajudar as organizações sociais a fazerem uma melhor gestão de pessoas, carreiras, orçamento e processos para que elas consigam alcançar seus sonhos grandes com mais qualidade e de maneira mais rápida.

Inicialmente, o programa atenderia 25 ONGs, escolhidas entre quase 2 mil inscritas no processo de seleção aberto pela Ambev no início do ano. A procura, no entanto, foi tão grande que o alcance do programa VOA foi ampliado e passou a oferecer consultoria para outras organizações espalhadas pelo Brasil.

Além do conteúdo das aulas, outro diferencial do VOA são seus professores: todos são funcionários da Ambev, especialistas em sua área de atuação, que se voluntariaram para ajudar. Entre eles estão vice-presidentes, diretores, gerentes e até o CEO Bernardo Paiva, que abriu a primeira aula do programa.

Esses voluntários também são responsáveis por oferecer mentoria personalizada. Assim, cada ONG tem seu próprio padrinho, que é responsável pelo acompanhamento de sua evolução nas aulas, implementação prática do conteúdo e desenvolvimento de um projeto para ser apresentado ao final do curso.

Criado em linha com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 1, 4, 8 e 17 da ONU, que buscam tornar nosso mundo mais inclusivo e sustentável, o VOA oferece apoio às ONGs para que elas atinjam seu maior propósito: transformar o mundo em um lugar melhor.

“Na Ambev temos o grande sonho de unir as pessoas por um mundo melhor. Com o VOA, estamos dando mais um passo em direção a esse objetivo. Nessa parceria com as ONGs, queremos ajudá-las a superar desafios, sejam do tamanho que forem, para melhorar o mundo”, afirmou Carla Crippa, diretora de sustentabilidade da Ambev.

