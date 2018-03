Ônibus argentino é assaltado

Um ônibus argentino foi assaltado na BR-290, no quilômetro 187, em Minas do Leão. Segundo a Delegacia de Polícia Civil de Osório, os passageiros estavam se deslocando para o litoral catarinense quando foram atingidos por cerca de 10 tiros. Com os disparos, o motorista foi forçado a parar no acostamento. Cerca de 50 passageiros argentinos tiveram seus pertences e dinheiro roubados.

