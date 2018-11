Ônibus cai de ponte após passageira discutir com motorista na China e mata 15 pessoas

Uma briga entre um motorista de ônibus e uma passageira que perdeu o ponto de descida provocou um acidente que fez o veículo cair de uma ponte no rio Yangtze, na região de Wanzhou, no Sudoeste da China. Todas as 15 pessoas que estavam no veículo teriam morrido, segundo a agência de notícias Associated Press. Segundo a agência Xinhua, 13 corpos foram encontrados e dois permanecem desaparecidos.

Uma câmera de segurança, comum em veículos de transporte público na China, filmou a discussão momentos antes de o ônibus desviar do tráfego e cair da ponte. Segundo a polícia local, a passageira de 48 anos pediu ao motorista para parar o veículo após ela perder o ponto, mas ele se negou. Ela então se dirigiu até o assento do condutor e o repreendeu. O motorista virou a cabeça para trás diversas vezes durante a discussão.

Enquanto a briga se intensificava, a mulher bateu na cabeça do motorista com o celular. O motorista tirou o braço direito do volante e lutou de volta. Ele agarrou o braço dela quando ela o atacou novamente, então apressadamente se dirigiu para a esquerda, mandando o ônibus fora de controle, disse a polícia. O ônibus foi erguido por equipes de resgate durante a noite.

Copiloto embriagado

A companhia aérea JAL (Japan Airlines) se desculpou na quinta-feira (1º) pelo atraso de um voo entre Londres e Tóquio provocado pela taxa de álcool no sangue de um copiloto, quase 10 vezes superior à máxima autorizada, segundo a polícia britânica.

No dia anterior, outra companhia japonesa, a All Nippon Airways, sofreu atraso de vários voos por causa da ressaca de alguns de seus pilotos. O avião da JAL partiu no domingo de Londres com um atraso de uma hora e 9 minutos. “A empresa pede sinceras desculpas aos passageiros e todas as pessoas afetadas pelas ações desse funcionário”, informa um comunicado.

Bafômetro

Autoridades da JAL explicaram à imprensa que o copiloto se submeteu a um primeiro teste de bafômetro em casa, cujos resultados foram negativos. Mas sua condição chamou a atenção do motorista do ônibus que o transportou para o avião no aeroporto de Heathrow e depois de um teste sanguíneo foi detido pela polícia.

“Estamos convencidos de que (o primeiro teste realizado em casa) não foi feito corretamente”, comentou Muneaki Kitahara, diretor de comunicação da JAL.

Segundo a polícia britânica, o copiloto, de 42 anos, se declarou culpado na quinta-feira ante o tribunal de Uxbridge, no Oeste de Londres. A análise revelou que ele tinha 189 mg de álcool por 100 ml de sangue, quase dez vezes o limite de 20 mg autorizado para um piloto (contra 80 mg para o limite legal ao volante).

Deixe seu comentário: