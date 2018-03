Pelo menos 13 pessoas ficaram feridas nesta terça-feira (6) depois que um ônibus caiu por uma encosta de aproximadamente 50 metros em uma estrada na divisa entre as províncias de Sucumbíos e Carchi, perto da fronteira com a Colômbia. Segundo o Sistema Integrado de Segurança do Equador , o acidente aconteceu às 5h53min locais (7h53min em Brasília) na via La Bonita-Tulcán.

Deixe seu comentário: