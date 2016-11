Ônibus com torcedores do Grêmio é assaltado no Paraná

Um ônibus com torcedores do Grêmio que estava a caminho de Belo Horizonte (MG) para o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, contra o Atlético-MG, foi assaltado na noite desta terça-feira (22).

Criminosos fortemente armados invadiram o ônibus em São José dos Pinhais, após dois carros fecharem o veículo na BR-376. Celulares, dinheiro, roupas e outros pertences dos torcedores foram roubados, incluindo alguns ingressos.

Um homem levou uma coronhada e passa bem. Após o roubo, o ônibus seguiu viagem com escolta policial. Ninguém foi preso. A agência de turismo oficial do Grêmio, a GrêmioTur, lamentou o corrido em seu perfil oficial no Twitter.

“Infelizmente o ônibus que ia para BH foi assaltado. Felizmente ninguém foi ferido e o prejuízo foi apenas material.É algo que foge do nosso controle e não esperávamos. O ônibus segue viagem e a chegada está prevista para amanhã [quarta-feira] às 12:00”, afirmou.

