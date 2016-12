Ônibus de Natal da Carris segue até dia 29

Há 19 anos no comando do Ônibus de Natal da Carris, o Papai Noel Helmut Kubbe Júnior impressiona pela desenvoltura no papel.Dono de uma risada e um carisma únicos, o motorista “veste” a personagem e segue acompanhado pela Mamãe Noel Cintia de Lima Klafke até o dia 29 de dezembro.

Embora tenha menos experiência na função – esse é o segundo ano em que Cintia encarna a Mamãe Noel – a parte feminina do casal natalino mostra semelhante vocação para a tarefa de manter viva a fantasia das festas de final de ano.

O interior do ônibus de número 798 está totalmente decorado. A viagem inaugural do Ônibus do Papai Noel foi realizada no dia 15 de dezembro, na linha T1. Com o objetivo de oportunizar ao maior número possível de pessoas a participação nesse passeio lúdico, o coletivo é utilizado em diferentes linhas em um sistema de rodízio.

O itinerário das linhas e a localização dos terminais de ônibus está disponível em: www.poatransporte.com.br. Todos os horários que integram as tabelas estão informados no site para que você não perca a oportunidade de conhecer a atração. Fique atento, porém, pois é possível que as linhas apresentem atrasos devido às tradicionais paradas para fotos com crianças.

