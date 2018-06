Ônibus depredados em Manaus

Populares depredaram ao menos 60 ônibus durante um protesto contra a paralisação do transporte público rodoviário em Manaus (AM), na manhã desta segunda (4). Segundo a Polícia Militar do Amazonas, os usuários se revoltaram devido à falta de ônibus causada pela greve dos rodoviários, deflagrada há uma semana. Os protestos violentos foram registrados em diferentes pontos da capital manauara.

