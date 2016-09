Ônibus e caminhão-tanque batem e deixam 36 mortos no Afeganistão

Ao menos 36 pessoas morreram e outras 26 ficaram feridas neste domingo (04) quando um ônibus colidiu com um caminhão-tanque carregado de combustível na província de Zabul, no sul do Afeganistão. O acidente aconteceu por volta das 5h (horário local), na estrada que liga a capital Cabul a Candaar, quando os veículos se chocaram de frente e pegaram fogo, segundo o porta-voz do governador provincial, Gul Islam Syal.

A maioria dos corpos ficou carbonizado e muitos dos feridos se encontram em estado crítico, com queimaduras graves. Entre as vítimas há mulheres e crianças. Syal atribuiu o acidente à condução “temerária” dos motoristas e ao estado de conservação da estrada, danificada pelos confrontos entre as forças de segurança e os talibãs e pela explosão de minas colocadas pelos insurgentes.

O local registra um grande número de acidentes mortais nos últimos meses. O mais grave ocorreu maio, quando 73 pessoas morreram depois que dois ônibus e um caminhão-tanque com combustível também colidiram e pegaram fogo. (AG)

Comentários