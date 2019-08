Ônibus é destruído por fogo e complica trânsito no Rio de Janeiro

Um ônibus foi consumido por um incêndio na manhã desta segunda-feira (19), no Rio de Janeiro. O coletivo da viação Tinguá, que ficou totalmente destruído, complicou o trânsito na Avenida Brasil, na Zona Portuário da cidade. O Corpo dos Bombeiros conseguiu controlar as chamas por volta das 7h20. Não houve feridos e, até o momento, não se sabe o que causou o incêndio.

Segundo o Centro de Operações Rio, para conter o incêndio, a pista lateral da via foi bloqueada, para os bombeiros e equipes da Companhia de Limpeza Urbana (Comlurb), conseguirem realizar seu trabalho. Agentes de trânsito estiveram presentes no local para auxiliarem os motoristas.

A saída da Ponte Rio-Niteroí também teve uma faixa ocupada pelos caminhões do Corpo de Bombeiros na altura do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into).

