Ônibus é incendiado e passageiros ficam feridos em Canoas

No início da madrugada desta terça-feira (27), pelo menos quatro criminosos invadiram o terminal Mathias Velho, em Canoas, na Região Metropolitana, e atearam fogo a um ônibus. Segundo a polícia, cerca de 14 pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave.

De acordo com a Brigada Militar, os criminosos, que usavam toucas, chegaram em um carro por volta das 23h50, entraram em um dos ônibus que estavam no terminal e jogaram combustível no coletivo. Eles teriam mandado pelo menos 15 passageiros — além do motorista, do operador e de um fiscal — saírem do veículo.

Com a confusão, algumas pessoas se machucaram ao tentar fugir. Segundo o boletim de ocorrência, 14 pessoas procuraram atendimento hospitalar. O Corpo de Bombeiros informa que controlou o fogo rapidamente. Segundo a corporação, uma mulher grávida foi levada para atendimento — ela apresentou complicações em um dos pés por ter descido às pressas do veículo.

Os criminosos fugiram no carro e, até o momento, ninguém foi preso. A ocorrência foi registrada como tentativa de homicídio no plantão da delegacia de Polícia Civil em Canoas. Durante a madrugada, uma perícia preliminar foi realizada no local. Parte do terminal permanece isolado, mas o veículo incendiado já foi removido.

Os ônibus circulam normalmente na manhã desta terça. Somente a empresa Vicasa alterou os pontos de embarque e desembarque para uma rua lateral ao terminal Mathias Velho, que fica ao lado da estação do Trensurb.

