Ônibus leva testes de HIV, sífilis e hepatite ao bairro Glória

Neste sábado (26), por meio da presença da unidade móvel do projeto Fique Sabendo, o público tem acesso a testes rápidos e gratuitos de HIV, sífilis e hepatites B e C, orientações de prevenção e distribuição de preservativos. Os exames são oferecidos no Colégio Marista Professora Ivone Vettorello, na rua Dom Bosco, 104, bairro Glória, das 9h às 13h, durante o evento Vettorello Cidadão. Oferecido pela SMS (Secretaria Municipal de Saúde), o trabalho é feito por servidores.

Com segurança e privacidade, o resultado dos testes sai em cerca de 30 minutos, em dois consultórios de atendimento. Não há restrição ou orientação especial para realizar os exames. Crianças de até 12 anos devem estar acompanhadas de um adulto ou responsável legal. A partir de 12 anos, é necessário apresentar um documento de identidade. A estrutura tem espaço para testagem rápida e acolhimento e é adaptada a pessoas com necessidades especiais.

Fique Sabendo

A ideia do projeto é ampliar a prevenção e diagnosticar precocemente as infecções sexualmente transmissíveis, além de aumentar o encaminhamento para tratamento, que deve começar o quanto antes. O objetivo ainda é que pessoas diagnosticadas reagentes ao HIV não abandonem o uso da medicação antirretroviral, necessária à manutenção da qualidade de vida.

A forma mais segura de se proteger de doenças sexualmente transmissíveis é usar camisinha na relação sexual. A população também tem acesso a testes rápidos nas unidades de saúde de referência, onde podem ser obtidas orientações e mais informações.