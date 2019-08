Um ônibus da linha T1 direto, que estava com cerca de 50 passageiros, pegou fogo, no início da tarde desta sexta-feira (16), na avenida Ipiranga, em Porto Alegre. No momento do incidente, ele estava no bairro Azenha, em frente ao Hospital Ernesto Dornelles. Ninguém ficou ferido.

Segundo informações, as chamas começaram no motor do veículo. O Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência e controlou as chamas.

