Ônibus pega fogo no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre

Na manhã desta terça-feira (25) o ônibus 722 da Carris, que fazia a linha T5 incendiou. As chamas, que ficaram restritas à parte traseira do coletivo, foram controladas pelos Bombeiros. Cerca de 15 passageiros estavam no ônibus, no entanto, não houve feridos. Até o momento não há informações de como o fato ocorreu e a empresa já deu início as investigações a cerca do ocorrido.

O incidente ocorreu por volta das 10h, quando o carro seguia pela avenida José Bonifácio, em deslocamento no sentido Norte-Sul. O ônibus é de 2010 e passou pelos processos regulares de revisão.

A Rede Pampa foi até o local, confira:

