Ônibus e três carros pegam fogo no bairro Petrópolis, em Porto Alegre

Um ônibus da linha 436-Jardim Ipê colidiu contra um prédio nas esquinas das ruas Felipe de Oliveira com Eça de Queiroz, no bairro Petrópolis em Porto Alegre. Com a colisão houve vazamento de combustível. O ônibus e três carros pegaram fogo. Houve bloqueio no local. Um desvio foi feito pela rua Corte Real por agentes da EPTC.

Segundo o 11º BPM, duas pessoas sofreram queimaduras leves e foram encaminhadas pelo Samu ao Hospital de Pronto Socorro. (Fabiane Christaldo/O Sul)

