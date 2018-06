ONS vê menos chuvas em hidrelétricas do Sudeste e Sul em junho

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) reduziu sua previsão para chuvas nos reservatórios de hidrelétricas do Sudeste em junho a 77% da média histórica, ante 78% na estimativa anterior. O ONS também cortou consideravelmente sua previsão de chuvas nas hidrelétricas da Região Sul, para 42% da média, contra 57% no relatório da semana passada.

Deixe seu comentário: