ONU acusa Exército sírio de estupros sistemáticos

Os soldados das Forças Armadas sírias e as milícias do regime recorreram sistematicamente a abusos sexuais contra civis, atrocidades consideradas como crimes contra a Humanidade, segundo uma investigação da ONU (Organização das Nações Unidas) publicada nesta quinta-feira. Essas conclusões são baseadas exclusivamente em entrevistas com 454 sobreviventes, testemunhas e médicos.

Deixe seu comentário: