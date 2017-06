O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, apoia a mediação do Kuwait na crise entre o Catar e seus vizinhos do Golfo, indicou ontem seu porta-voz, Stéphane Dujarric. Guterres telefonou ao vice-primeiro-ministro do Kuwait, xeque Sabah Al Jaled Al Sabah, “para expressar seu apoio aos esforços do Kuwait para reduzir as tensões e promover um diálogo eficaz”.

Comentários