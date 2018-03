ONU discute violência em Gaza

Representantes do Conselho de Segurança da ONU (Organização das Nações Unidas) se reuniram nessa sexta-feira, em caráter de emergência, horas após os confrontos que resultaram em 15 palestinos mortos e mais de mil feridos na divisa de Israel com a Faixa de Gaza. Os incidentes ocorreram durante a “Grande Marcha do Retorno”, organizada pelo grupo Hamas em cinco pontos da fronteira.

