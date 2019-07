ONU diz que Irã enriqueceu seu urânio acima do limite permitido

De acordo com informações divulgadas pelo órgão de fiscalização nuclear da ONU, o Irã enriqueceu urânio além do limite de 3,67% estabelecido em acordo com grandes potências. O comunicado foi feito nesta segunda-feira (08).

“O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica [Aiea], Yukiya Amano, informou à diretoria da Aiea que os inspetores da agência verificaram no dia 8 de julho que o Irã está enriquecendo urânio acima de 3,67%”, disse um porta-voz da Aiea.

Um relatório a Estados-membros teria afirmado que a agência verificou o nível de enriquecimento usando monitores online, além de amostras coletadas para análise.

