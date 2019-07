ONU diz que mais de 20 milhões de crianças não foram vacinadas no mundo inteiro

A Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) divulgaram que mais de 20 milhões de crianças não foram vacinadas contra doenças como difteria, sarampo e tétano no ano passado, no mundo inteiro. Os dados das agências da Organização das Nações Unidas (ONU) apontam que mais de um a cada dez menores não foram imunizados.

Conforme as informações, grande parte dessas crianças que não estão imunes vivem em países pobres em realidade de conflitos. Os países que mais aparecem no levantamento da ONU são: Afeganistão, República Centro-Africana, Chade, República Democrática do Congo, Etiópia, Haiti, Iraque, Mali, Níger, Nigéria, Paquistão, Somália, Sudão do Sul, Sudão, Síria e Iêmen.

Segundo as agências, a situação é preocupante, pois se essas crianças contraírem as doenças, elas correm um risco muito grave de saúde, já que esses lugares não possuem grande oportunidade para a realização de tratamentos.

No ano passado, quase 350 mil casos de sarampo foram verificados em todo o mundo, caracterizando mais que o dobro em relação a 2017. O país que mais teve ocorrências da doença, em 2018, foi a Ucrânia, mesmo tendo vacinado mais de 90% dos seus bebês. Isso aconteceu porque o país teve baixa cobertura durante vários anos, deixando um grande número de crianças com mais idade e adultos em ameaça.

