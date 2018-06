A ONU pediu que o governo norte-americano encontre alternativas às detenções de crianças, para que nunca sejam mantidas sob custódia, com ou sem os pais. Os Estados Unidos são alvo de críticas por separarem mais de 2,3 mil filhos de seus pais para processá-los por cruzarem ilegalmente a fronteira do país com o México.

