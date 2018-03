O alto comissário da ONU (Organização das Nações Unidas) para os Direitos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, pediu ao governo da Venezuela que abra suas as portas do país para que seja verificada a real situação do país. “Se tudo não é tão ruim como alguns dizem, então por que ainda não fomos convidados para uma visita e nem permitiram a nossa entrada?”, questionou Zeid.

