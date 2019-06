Onyx demostra otimismo sobre votação da reforma da Previdência

O governo está trabalhando com a expectativa de aprovar a reforma da Previdência na Câmara dos Deputados ainda em junho, segundo informou Onyx Lorenzoni. O ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República falou sobre o assunto neste domingo (9).

Para ele, o relator da proposta na Comissão Especial da Câmara, Samuel Moreira (PSDB-SP), deve apresentar um relatório “equilibrado” “provavelmente” nesta terça-feira (11). “O deputado Samuel Moreira vem construindo um relatório equilibrado, pelas informações que temos recebido. A grande preocupação é que exista uma boa potência fiscal”, adiantou o ministro ao deixar a Residência Oficial do Torto, em Brasília, onde o presidente Jair Bolsonaro passa o domingo.

Resistências

A falta de consenso em torno do texto fez com que Palácio do Planalto adiasse cerimônia de assinatura que, inicialmente, estava prevista para esta segunda-feira (10). Na avaliação do presidente da Câmara, as reformas aparecem no documento como uma “pauta do governo” e, por isso, encontram resistência entre líderes de partidos.