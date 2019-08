Onyx diz que desmatamento é estratégia europeia para criar barreiras ao Brasil

O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse, nesta quinta-feira (22), que os países europeus usam o discurso ambientalista como forma de estabelecer barreiras à produção brasileira. “Eles usam a questão do meio ambiente por duas razões: a primeira para confrontar os princípios capitalistas. Porque desde que caiu o muro de Berlim e desde que a União Soviética fracassou, umas das vertentes para qual a esquerda europeia migrou foi a questão do meio ambiente. E a outra coisa é para estabelecer barreiras ao crescimento e ao comércio de bens e serviços do Brasil”, disse o ministro.

Segundo o político, essa estratégia foi usada no passado e as informações sobre a floresta são exageradas. Para Onyx, há desmatamento, mas não no nível e no índice que é dito. Além disso, o ministro reiterou que os órgãos competentes têm se esforçado para conter as queimadas. Vale lembrar que nesta quarta-feira (21) o Ibama publicou um edital sobre contratação de empresas para monitorarem o desmatamento através de imagens de satélites de alta resolução.

Deixe seu comentário: