Brasil Onyx e Pujol homenageados pelo Democratas

Por Redação O Sul | 13 de dezembro de 2019

Ministro Onyx Lorenzoni falou aos membros do Democratas. Foto Divulgação.

O ministro chefe da Casa Civil Onyx Lorenzoni,apresentou nesta sexta-feira aos membros do diretório estadual do Democratas, uma palestra com o tema “Recuperando a Confiança – Balanço do governo federal”, trazendo as principais ações do governo do presidente Jair Bolsonaro até aqui. O ministro destacou ações nas áreas da logística,educação, setor fundiário, e demonstrou os ataques sofridos pelas liberdades em ações articuladas pela esquerda, que vêm sendo neutralizadas. Ao lado do presidente estadual do partido, deputado Rodrigo Lorenzoni, do vice-presidente da Câmara de Porto Alegre,vereador Reginaldo Pujol, de deputados e membros do diretório , foi apresentado um balanço das ações partidárias,e uma projeção das eleiçoes municipais em 2020. Um momento marcante do encontro, deu-se com a entrega de uma placa em homenagem à trajetória de serviços do ministo Onyx Lorenzoni,e outra ao vereador Reginaldo Pujol,pela sua recente eleição à presidência da Câmara de Porto Alegre em 2020.

Voltar Todas de Brasil

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário