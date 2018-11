Onyx Lorenzoni vira interlocutor da bancada evangélica na Câmara dos Deputados

A bancada evangélica na Câmara divulgou nota de apoio ao futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, que passa a ser o “interlocutor” dos cerca de 180 deputados com o novo governo. O texto é assinado pelo presidente da Frente Parlamentar Evangélica, deputado Takayama (PSC-PR).

Íntegra

“A Frente Parlamentar Evangélica vem a público reiterar sua total confiança no excelente trabalho que o Ministro Extraordinário da Coordenação do Gabinete de Transição, Onyx Lorenzoni, tem realizado.

Desde o primeiro mandato como deputado federal, há 15 anos, é considerado um dos cem parlamentares mais influentes do Congresso pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (DIAP). Mais do que isso, o deputado Onyx Lorenzoni é homem público reconhecidamente probo, não tendo decisões judiciais desabonatórias contra ele ao longo dos seus 30 anos de vida pública.

Ao seu passado ilibado, se soma uma atuação, no presente, de alta relevância e profissionalismo na coordenação da equipe de transição do novo governo. Nesse tocante, Onyx tem mantido contato permanente com os parlamentares, promovendo as articulações necessárias para a construção de um novo Brasil.

Por todos esses motivos a Frente Parlamentar Evangélica reconhece no ministro Onyx Lorenzoni um interlocutor do mais alto nível junto ao novo Governo da República.”

Caixa 2

O nome de Onyx aparece em uma planilha de repasses via caixa dois do grupo JBS para políticos, em 2012. O documento foi entregue à Procuradoria-Geral da República pelos delatores da empresa.

Uma planilha entregue por delatores do grupo J&F à Procuradoria-Geral da República em maio de 2017 sugere que o deputado Onyx Lorenzoni – futuro ministro-chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro – teria recebido R$ 100 mil no dia 30 de agosto de 2012.

Em 2017, Lorenzoni admitiu ter recebido R$ 100 mil – que não foram declarados à justiça eleitoral, ou seja, por meio de caixa dois – para a campanha de 2014. Mas na época Onyx não falou sobre doações em 2012.

As informações sobre 2012 foram detalhadas pelos delatores Joesley Batista, Ricardo Saud e Demilton Castro, da J&F em agosto de 2017. Eles citaram o nome de pelo menos 19 políticos que teriam recebido dinheiro da empresa em 2012, entre eles, o de Onyx Lorenzoni. E a planilha “doações-2012” foi entregue para corroborar essas informações.

Os documentos estão sendo analisados pelo Ministério Público Federal. Uma apuração preliminar sobre os repasses de 2012 e de 2014 foi autorizada pelo ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal.

A Procuradoria-Geral da República vai decidir que providências tomar, se pede a abertura de inquérito ou o arquivamento do caso. Na manhã da última quarta-feira (14), Onyx Lorenzoni falou sobre o caso.

“Se requenta uma informação do ano passado, dada por alguém que eu não sei quem é. Se passo na rua, não sei quem é. Não conheço, nunca vi. No episódio de 2014, eu reconheci e fiz o que uma pessoa que carrega a verdade consigo tem que fazer. Nada temo. Não é a primeira vez que o sistema tenta me envolver com a corrupção. Alto lá. Eu sou um combatente contra a corrupção. Tenho 24 anos de vida pública sem um processo. Portanto, eu nada temo. Vamos enfrentar isso com altivez”, declarou.

No mesmo dia Bolsonaro foi perguntado sobre a suspeita contra Onyx. “Se tiver… O Onyx é a pessoa mais adequada para responder essa pergunta de vocês. Ele já ele é a pessoa mais adequada. Pelo que eu sei ele não é réu em nada”, declarou.

Perguntado se ele continua tendo 100% da confiança dele, respondeu: “100% ninguém tem. Tá ok? 100% eu só confio no meu pai e minha mãe.”

Deixe seu comentário: