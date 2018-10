Onyx trabalha pela governabilidade no Congresso

Jair Bolsonaro terá uma base de apoio superior a 300 deputados na Câmara, garante o deputado federal Onyx Lorenzoni (DEM), cotado para chefiar a Casa Civil da Presidência da República. Ele fala com tranquilidade, pois vem fazendo essa articulação no Congresso há cerca de um ano e contabiliza: “Já temos mais de 300 deputados que aceitaram colaborar com nossa nova forma de governar. Com a nova Câmara, esse número só vai crescer”. Segundo ele, a prática muda a partir de agora: “as parcerias abandonam a regra do toma lá, dá cá, e não haverá loteamento de cargos”.

A nova cirurgia de Bolsonaro

O presidente eleito Jair Bolsonaro não deve ir a Brasília nesta terça como foi cogitado. Onyx avalia que o presidente eleito deve ir a Brasília apenas na próxima semana para se reunir com a equipe de transição e encontrar parceiros na Câmara. Além disso, uma nova cirurgia, para retirada da bolsa de colostomia, está sendo planejada para as primeiras semanas de dezembro, para que Bolsonaro possa tomar posse já totalmente recuperado, revela Onyx.

Trump quer parceria

O recado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sinaliza que nossa politica externa vai abandonar o complexo de vira-lata dominante há muitos anos: “Tive uma conversa muito boa com o recém-eleito presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, que venceu sua eleição por uma margem substancial. Concordamos que o Brasil e os Estados Unidos trabalharão em estreita colaboração comercial, militar o tudo mais! Excelente conversa, lhe desejo parabéns”, escreveu Trump.

Presidente do STF prega respeito à Constituição

Uma boa notícia foi trazida pelo presidente do STF, ministro Dias Toffoli, para quem,”o futuro presidente deverá respeitar a Constituição”. A declaração enfática significa que todos,respeitarão a Constituição. Inclusive,os ministros do STF.

As especulações no Estado

Embora se mantenha em prudente silêncio, o governador eleito do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), dispõe de nomes que dificilmente deixará de chamar para o futuro governo. Nesta lista está o deputado federal Lucas Redecker, que já foi secretário de Minas e Energia, e a deputada estadual Any Ortiz, do PPS.

As costuras no Legislativo

Para quem precisa de forte articulação para conquistar uma base mínima para aprovar projetos no Legislativo, o futuro governador gaúcho deverá contar com Adilson Troca. Segundo suplente, Troca é conhecido pela capacidade de diálogo e de transitar em todas as bancadas.

