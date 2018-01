Onze novilhas morrem após serem atingidas por raio

Onze novilhas morreram depois de serem atingidas por um raio, em um sítio localizado em Juruena (MT), na última sexta-feira (26). Os animais estavam no pasto, perto de uma cerca de arame. O produtor rural Fernando Boiko disse que tinha chovido muito na região naquele dia. Segundo o dono do sítio, as novilhas já estavam quase no ponto de abate. Ele estima prejuízo de aproximadamente R$ 16 mil.

