Opção da esquerda

Com o ex-presidente Lula da Silva praticamente escanteado das eleições de outubro, a presidenciável Manuela D’Ávila e o governador do Maranhão, Flávio Dino, articulam nos bastidores para que o PCdoB lidere a “frente de esquerda” para a disputa à Presidência da República. Os comunistas cansaram de ser coadjuvantes do PT. A movimentação de Manuela e Dino é acompanhada com lupa e desconfiança por caciques petistas que, apesar de evitarem falar abertamente, preparam a candidatura do ex-ministro Jaques Wagner como plano B ao Planalto.

Contra-ataque

Centrais do PT começarão a distribuir panfletos com a #obrasilprecisadelula. “Na feira, no trabalho, na escola”, diz o secretário de comunicação do partido, Carlos Árabe.

De saída

O Ministro da Saúde, Ricardo Barros, não voltará mais ao comando da pasta quando se licenciar para votar a Reforma da Previdência em março.

Fogo no Triplex

Hoje tem ‘churrasco do triplex’, está no Facebook, com 70 mil confirmações. É a turma que se diz apoiadora de Lula da Silva. Mas será na porta do Ed. Solaris no Guarujá.

Sobe e desce

O janeiro foi um sobe e desce de helicóptero com convidados do deputado federal Ronaldo Carletto (PP-BA), que tem levado amigos do Congresso e empresários para conhecer sua nova mansão: a casa no alto da Pitinga em Arraial D’Ajuda, que comprou por ‘míseros’ R$ 600 mil em leilão judicial.

Casa das Cobras

Mas a casa vale R$ 35 milhões, segundo relatam amigos da antiga dona, Nora Rabello, herdeira do Banco Rural. O processo do leilão relâmpago é cheio de curiosidades. Foi vendida com todos os móveis. Só uma geladeira custa perto de R$ 80 mil.

Vergonha

Segue a incompetência do Governo da Bahia na rodovia BA-680, rota de veículos do Centro-Oeste para o Sul baiano. Totalmente esburacada em 50 km, obrigando o tráfego a ficar em 10 km/h. Há três anos o cenário é o mesmo.

Bolada

Olha a bolada que o Governo faturou com a Mega da Virada. O valor arrecadado foi de R$ 890,9 milhões. Tirando os R$ 280 milhões pagos, foram para o caixa – e para programas sociais e de esporte – nada menos que R$ 590 milhões no concurso.

Caiu na folia

Com o imbróglio envolvendo sua nomeação ao Ministério do Trabalho, Cristiane Brasil virou marchinha de Carnaval. O bloco Órfaos de Brizola marcou desfile para sexta, com o mote “Cai fora Temer e leva a Cristiane Brasil com você”.

Devagar

O Ministério da Saúde ainda enfrenta um forte lobby para impedir a informatização de 100% dos prontuários nas unidades básicas de saúde do País. O ministro Ricardo Barros garante: há dinheiro, mas há dificuldades para implantar o prontuário eletrônico.

Controle

Com o sistema totalmente informatizado, o Governo federal terá um controle maior do caminho que os recursos repassados aos municípios percorre. Ações como venda ilegal e desvio de medicamentos e cobranças ilegais por consultas seriam coibidas.

Em memória

O livro ‘Brizola e eu’, de Jecy Sarmento e Paulo Peregrino, será lançado no Copa Praia Hotel em junho, mês do aniversário de morte do ex- governador (em 2004).

Cidadania

A Ambev lança o VOA, programa de compartilhamento de conhecimentos em gestão com organizações sociais. Confira no www.programavoa.com.br o processo de seleção.

Na web

Confira o novo site da Coluna e vote na enquete: Você concorda com a condenação de Lula? Visite o www.colunaesplanada.com.br

Deixe seu comentário: