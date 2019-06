Opções para lateral-esquerda, jovens do Inter almejam chance no segundo semestre

*Valéria Possamai

Com a saída de Iago, os jovens Erik e Leonardo Borges ganharam chance no time profissional. Ambos da lateral-esquerda, foram integrados aos treinos do profissional em Atibaia, e querem aproveitar a temporada para estarem prontos, caso surge uma vaga no segundo semestre.

“Prontos para ajudar”, esta foi uma frase bastante frisada pelos dois jogadores durante a entrevista coletiva, nesta quarta-feira.

“Temos que entender que tem jogadores experientes na nossa frente, mas vamos trabalhar pra ajudar quando a oportunidade surgir. Sou um jogador mais defensivo, fecho bem o espaço, mas não abro mão de atacar. Sei que tenho que trabalhar, pois ainda tenho muito a evoluir. Estamos nos preparando bem, trabalhando muito, conhecendo o grupo. Serão jogos decisivos no retorno e precisamos estar prontos para ajudar”, destaca Leonardo Borges.

Erik, um dos destaque do time de juniores do Gauchão Sub-20, também revelou o bate-papo que o técnico Odair vem tendo com os mais jovens, pedindo personalidade nas atuações. “Estamos nos preparando bem, trabalhando muito, conhecendo o grupo. Serão jogos decisivos no retorno e precisamos estar prontos pra ajudar. Estar aqui é uma preparação boa pra nós. Importante para agora e para toda nossa carreira. Vamos trabalhar pra quando receber oportunidade, ajudar a equipe. Odair tem tentado nos deixar tranquilos para que a gente esteja confiante e consiga demonstrar todo nosso talento. Ele sempre pede que a gente tenha personalidade pra jogar.”

Além de Erik e Leonardo Borges, outros três jovens também estão reunidos com o time principal. Os jovens José Aldo e José Gabriel, promovidos recentemente ao profissional e o zagueiro Pedro Henrique, de 18 anos, em análise para a posição.

Leia mais: Odair aproveita temporada em Atibaia para promover “testes” no Inter

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

Deixe seu comentário: