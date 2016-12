Open House Casa Cor 2017

A diretoria do evento, Valdecir Santos, Vera e Karina Capaverde, receberam os profissionais da área e imprensa que foram conhecer os espaços da mostra de 2017. Na ocasião, Pedro Ariel Santana, diretor de conteúdo e relacionamento do Grupo Abril e Casa Cor, autografou o seu livro “A Grande Beleza” e participou de um bate-papo sobre tendências com os profissionais. Os profissionais Cristina da Luz, Rafael Kroth Paim e Francisco Humberto Frank foram responsáveis pela ambientação do clube para receber os convidados. O trio criou, cada um, um ambiente exclusivo para o evento. Rafael Kroth Paim ficou responsável pelo lounge de boas vindas em parceria com a Casiere. O espaço café e palestra foi criado por Francisco Humberto Frank em parceria com a Jasmin Tapetes e Gobbi Novelle e o espaço da sessão de autógrafos ficou por conta de Cristina da Luz em parceria com a La Tabla e Jasmin Tapetes.