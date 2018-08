Ópera Gaúcha referencia imigrantes e povo gaúcho, pelo segundo ano consecutivo, na abertura da Expointer

Pelo segundo ano seguido o Musical, Ópera Gaúcha, marca a abertura da 41ª Expointer, evento que acontece na cidade de Esteiro/RS entre os dias 25 de agosto a 02 de setembro de 2018. Seguindo a mesma linha do tema deste ano “Nossa Gente, Nossa Força” o espetáculo traz em sua temática a saga de todos os povos habitantes das remotas terras ao sul do continente americano e retrata a chegada dos desbravadores que vieram de além-mar dando origem ao povo gaúcho e ao estado do Rio Grande do Sul.

As novidades este ano são as participações dos cantores Cesar Oliveira e Rogério Melo, Juliana Spanevello, Marcelo e Leandro Cachoeira, Cristiano Quevedo, Kako Xavier e Debora Freitas. O projeto ainda conta com a performance de boleadeiras com fogo do sapateador Diablo Junior, além de coreografias executadas pelos bailarinos do CTG Rancho da Saudade e do CTG Laço da Querência do Clube do Professor Gaúcho. Outro ponto alto do musical é a participação de cavalos e cavaleiros do Grupo AC Rédeas e dos Cavaleiros da Paz.

O Espetáculo Musical conta com o time de criativos já consagrados como o cantor e compositor Elton Saldanha, que além de compor o elenco do show, assina a direção musical do Espetáculo. Saldanha, compôs as músicas tema da feira dos anos 2017 e 2018 “A nossa força, é a nossa gente ”. As coreografias e movimentação de cena estão a cargo do coreógrafo Emerson Ribeiro. Outro nome conhecido é o de Marquinhos Kroeff, criador do projeto e produtor executivo. Já o Roteiro e Direção Artística da Ópera Gaúcha são capitaneados pelo Diretor e Produtor Cultural Sir da Cunha.

O espetáculo Ópera Gaúcha será apresentado no dia 25 de agosto, ás 19hs na pista central, da 41ª Expointer, no Parque de Exposição Assis Brasil.

Deixe seu comentário: