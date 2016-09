Operação Avante chega a sua 29ª edição com apreensão de drogas, armas e até viagra no Presídio Central de Porto Alegre

Foram apreendidos dez telefones celulares, cinco chips telefônicos, um pen drive, 3,9 gramas de maconha, 1,1 grama de crack, três adaptadores de cartão e três cartões de memória durante a 29ª etapa da Operação Avante da BM (Brigada Militar), realizada no Presídio Central de Porto Alegre.

A ação ocorreu no Pavilhão “A”, que possui uma população carcerária de 723 detentos.

As operações Avante têm efetuado atividades no Presídio Central desde 25 de fevereiro e chegou a sua 29ª edição, registrando nas revistas gerais a apreensão de 5.063 quilos de maconha; 303 gramas de crack, 690.9 gramas de cocaína, um revólver calibre .38; 236 comprimidos de ecstasy, 130 comprimidos de *Pramil (viagra), duas balanças de precisão, 335 celulares, 231 chips de celular, 58 carregadores de celular, quatro pés de maconha entre outros materiais.

A Avante é desenvolvida por integrantes da força tarefa do Presídio Central, composta por 121 policiais militares sob a coordenação do diretor do Presídio, tenente-coronel Marcelo Gayer Barboza. Atualmente, a casa prisional está com 4.675 presos.

