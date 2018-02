Operação Balada Segura multa mais de cem motoristas na Zona Sul de Porto Alegre

Cento e três motoristas foram multados durante uma blitz da Operação Balada Segura, na madrugada desta quinta-feira (08), em Porto Alegre. A ação, que tem o objetivo principal de coibir a circulação de motoristas embriagados, foi realizada na avenida Teresópolis, na altura do número 3016, no bairro Nonoai, na Zona Sul da Capital.

Durante a blitz, 17 veículos foram recolhidos. As principais infrações registradas foram embriaguez ao volante, dirigir com a carteira de habilitação suspensa e tentativa de fuga da barreira. Dez motoristas foram autuados por se recusar a fazer o teste do bafômetro. Ao todo, 109 condutores foram abordados. Também foram recolhidas dez carteiras de habilitação, sendo que cinco estavam suspensas.

A operação foi realizada pela EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) em parceria com a Guarda Municipal e a Brigada Militar. O subcomandante da Guarda Municipal, Rodrigo Meotti, afirmou que o foco da ação está na redução dos acidentes para que o carnaval não seja lembrado por tragédias no trânsito. “Vamos estar atentos aos motoristas embriagados para que não ocorram tantas mortes. Também faremos a fiscalização das condições básicas dos veículos para circulação, como sinalização e documentação, e em parceria com a BM e Polícia Civil estaremos atentos a veículos suspeitos de roubo”, disse.

Deixe seu comentário: