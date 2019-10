Operação Blecaute prende uma pessoa por furto de energia em Porto Alegre

Nesta quarta-feira (16), a Polícia Civil, através da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio das Concessionárias e os Serviços Delegados, do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais), prendeu uma pessoa por furto de energia em de Porto Alegre. A ação ocorreu na Avenida Ipiranga, bairro Jardim Carvalho, em uma loja de móveis.

Os policiais civis diligenciaram, juntamente com técnicos da empresa CEEE (Companhia Estadual de Energia Elétrica), em uma loja de móveis, sendo que no local detectou-se a existência de instalação irregular, com ligação clandestina que vinha diretamente do poste para o estabelecimento comercial. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante ao proprietário do local.

“Aquele que mantém comércio regularmente não consegue competir de forma igualitária com aquele que se vê livre do custo de energia intrínseco à atividade econômica”, destacou o delegado Luciano Peringer.

