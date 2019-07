Vinte pessoas são presas em operação que desarticulou facção comandada de dentro do Central

O Departamento Estadual de Investigação do Narcotráfico (Denarc) e o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil deflagraram, na manhã desta quinta-feira (11) uma operação contra a quadrilha liderada por Alexandre Rodrigues, mais conhecido como Gordo Alex, de 38 anos. Dentro de uma das galerias do Presídio Central, os criminosos aterrorizam moradores da Vila Nova Dique, no bairro Rubem Berta, zona norte da Capital.

Desde o início desta manhã, 300 policiais cumprem 12 mandados de prisão temporária, 20 de prisão preventiva e 57 de busca e apreensão. Cerca de 89 ordens judiciais estão sendo cumpridas na capital e em Cachoeirinha. Segundo investigações realizadas em conjunto entre a 1ª Delegacia de Investigações (DIN) do Denarc e a 3ª Delegacia de Homicídios, o grupo alvo da operação é responsável por homicídios, ameaças, expulsão de moradores e tomada de imóveis, além de tráfico de drogas.

O ponto de partida das investigações foi um triplo homicídio ocorrido no ano passado no bairro Rubem Berta. No mês de fevereiro, dois gerentes do tráfico da Vila Dique, que estariam envolvidos no crime, foram presos pelo Denarc. Nos celulares dos suspeitos, os policiais identificaram outros integrantes, estrutura e o esquema do grupo, além de ordens que teriam sido dadas pelo líder, de dentro do presídio. Desde então, o Departamento de Homicídios e o Departamento do Narcotráfico começaram a trabalhar juntos na operação.

Até o momento, vinte pessoas foram presas, sendo duas em flagrante. O mandante do triplo homicídio e líder da facção do bairro Santa Rosa, Cristiano Rodrigues, conhecido como Bobó, e o Gordo Alex, que comandava os crimes de dentro do presídio, estão entre os presos. Armas e drogas foram apreendidas.

Em uma das gravações, foi captado o momento em que o gordo Alex brinca com a estadia no presídio: “Chega de férias”. Também foi encontrado um vídeo, em que um integrante da facção caminhava por uma das casas tomadas pelo grupo, e planejava dar continuidade no tráfico no local.

