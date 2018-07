Operação combate o tráfico de drogas em 22 cidades do Rio Grande do Sul e em Santa Catarina

A Polícia Civil deflagrou na manhã desta terça-feira (24), com o apoio da Brigada Militar e da Polícia Rodoviária Federal, uma operação para combater o tráfico de drogas em 22 cidades do Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. O objetivo é desarticular o comércio de entorpecentes praticado por criminosos que integram uma quadrilha comandada de dentro de presídios.

Pelo menos 45 bandidos foram presos. A organização também é responsável por outro crimes, como homicídios e roubos de veículos. A operação, chamada de Andróid, cumpre 105 ordens judiciais – 44 mandados de prisão e 61 de busca e apreensão.

A ação ocorre em Santo Augusto, Coronel Bicaco, Redentora, Campo Novo, Tenente Portela, Três Passos, Crissiumal, Independência, São José do Inhacorá, Três de Maio, Ijuí, Palmeira das Missões, Passo Fundo, Carazinho, Lagoa Vermelha, Lajeado, Dois Irmãos, Campo Bom, Montenegro, Novo Hamburgo, Charqueadas, Santiago e na região de Florianópolis (SC).

