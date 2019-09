Operação combate tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em São Sebastião do Caí e no litoral

A Brigada Militar e a Polícia Civil cumpriram, na manhã desta sexta-feira (6), nove mandados de prisão preventiva, um de prisão temporária e outros 20 de busca e apreensão contra uma organização criminosa, chefiada por um casal de irmãos, que atuava no tráfico de drogas e lavagem de dinheiro no município de São Sebastião do Caí e no litoral norte do Rio Grande do Sul. Os mandados foram expedidos para pessoas que mantinham uma ligação direta com o tráfico. Dois investigados, mesmo presos na Penitenciária Modulada de Osório, permaneciam em atividade criminosa. A operação contou ainda com o auxílio do Ministério Público.

Durante a ação foram sequestrados (retirados pela Justiça) cinco veículos, duas casas e um apartamento. A Justiça bloqueou ainda as contas bancárias de 14 investigados, alegando que os valores, juntamente com os bens, eram usados para a lavagem do dinheiro vindo do tráfico.

A operação, coordenada pela promotora Cristine Zotmann, iniciou a partir de investigações sobre a possível participação de policiais militares em associação ao tráfico na cidade, o que, com as provas até então obtidas, não foi confirmado. No entanto, com o esforço conjunto entre as instituições, foi possível identificar a hierarquização da organização criminosa, que inclui a participação de uma advogada, cujo escritório foi alvo de busca e apreensão.

As prisões preventivas foram solicitadas pelo Ministério Público para a conveniência da instrução criminal, para evitar a intimidação de testemunhas, e para a garantia da ordem pública – a decretação de prisão domiciliar, por exemplo, não evitaria que os criminosos seguissem a atividade de tráfico de drogas, já que suas casas eram utilizadas justamente para essa finalidade.

