Operação Conesul III desarticula organização criminosa que distribuía cocaína em cidades do Rio Grande do Sul

Nesta terça-feira (05), as Polícias Civil e Federal deflagraram a Operação Conesul III com objetivo de desarticular organização criminosa dedicada ao tráfico internacional de drogas e à lavagem de dinheiro. Foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão no município de Camaquã, além do sequestro de imóveis, bloqueio de contas bancárias e apreensão de veículos.

A investigação teve início em maio de 2018 pela Polícia Civil, que identificou que o grupo criminoso adquiria cocaína na fronteira Brasil/Paraguai para distribuição em Camaquã, Uruguaiana, Alegrete, Rosário do Sul e São Gabriel, entre outros municípios do Estado.

Durante as investigações, foram apreendidos 17,9 quilos de cocaína em Osório e 6,4 quilos da droga em Guaíra/PR, que resultaram na prisão em flagrante de duas pessoas. O líder da organização criminosa está preso e responderá pelos crimes investigados na Operação Conesul III.