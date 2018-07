Operação conjunta da Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 200 simulacros de armas de fogo e quase 5000 comprimidos para disfunção erétil em Eldorado do Sul

Em uma operação conjunta realizada pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) e pela PC (Polícia Civil) na tarde de sexta-feira (06), na BR-116, em Eldorado do Sul, na Região Metropolitana de Porto Alegre, foram apreendidos 217 simulacros de pistolas e 4.600 comprimidos para disfunção erétil em duas abordagens dentro de brinquedos.

A primeira prisão, realizada na frente da unidade operacional PRF, ocorreu em uma abordagem a um ônibus que vinha da Capital. Os agentes pararam o coletivo e, ao revistar as bagagens dos passageiros, encontraram os medicamentos escondidos dentro de brinquedos. Estes medicamentos para regular a disfunção erétil são de importação proibida, não tendo a aprovação da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), causando sérios riscos aos usuários.

Logo após, no mesmo local, em abordagem a um GM/Classic, os policiais encontraram 217 simulacros de pistolas sendo transportados por três pessoas com destino a Camaquã. Aos policiais, eles disseram que traziam os simulacros do Paraguai e venderiam no comércio em Camaquã, apesar de saberem que muitos roubos ocorrem com uso de simulacros de arma de fogo. Todos foram presos e conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil de Camaquã.

Tentativa de assassinato

Em cumprimento a um mandado de prisão preventiva, policiais civis capturaram, na quarta-feira (04), uma mulher que tentou matar a própria irmã em Eldorado do Sul, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

De acordo com o delegado Thiago Carrijo, a tentativa de homicídio ocorreu no dia 28 de junho. “Na ocasião, a presa, acompanhada de outros indivíduos, teria tentado invadir a casa da irmã para transformar o local em ponto de tráfico”, explicou o delegado.

A polícia não deu detalhes de como a vítima conseguiu escapar dos criminosos. As informações foram divulgadas na manhã de quinta-feira (05).

Armas e munições

Na madrugada desta quinta-feira, a Polícia Civil prendeu dois homens com armas e munições no município de Viamão, também na Região Metropolitana de Porto Alegre. A ação foi realizada pela Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa e contou com o apoio de agentes da Equipe Volante Puma.

Segundo a delegada Caroline Jacobs, um dos presos estava foragido. “No bairro Águas Claras, armas e munições foram localizadas enterradas. Dois fuzis de calibres 762 e 556 – AR15, uma espingarda calibre 26 e munições foram apreendidas”, relatou a delegada.

