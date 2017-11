Operação conjunta da Polícia Rodoviária Federal apreendeu três veículos carregados com 55 mil carteiras de cigarro no Norte do Estado

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) e a BM (Brigada Militar) realizaram uma operação conjunta na noite desta terça-feira (21) em que foram apreendidos três veículos realizando contrabando de cigarro. A ação ocorreu na BR-386, na ERS 324 e na BR-285, nos municípios de Sarandi, Ronda Alta e Passo Fundo, no Norte do Estado.

Os policiais receberam informação dos órgãos de inteligência de que havia suspeita de contrabando sendo realizado por três carros – um GM Astra, um Fiat Doblò e uma VW Touareg. A ação inicial ocorreu em Ronda Alta, no trevo entre as ERS 404 e 324. Foi realizada a tentativa de abordagem à Touareg, com placas de Pinhais/PR, que não obedeceu e empreendeu fuga em direção à BR 386.

O veículo foi acompanhado por vários quilômetros enquanto a PRF em Sarandi preparou uma barreira policial. Houve nova tentativa de abordagem da caminhonete, que outra vez ignorou a ordem dos policiais. Na sequência, o condutor perdeu o controle do veículo e parou próximo a um matagal às margens da rodovia e fugiu a pé – ainda estão sendo feitas buscas.

Os outros dois veículos foram localizados na ERS 324 pela PRF de Passo Fundo. Quando os policiais tentaram realizar a abordagem à Doblò, o condutor empreendeu fuga. O automóvel foi localizado minutos depois abandonado em um posto de combustíveis próximo.

Os policiais conseguiram abordar o Astra e prenderam o condutor em flagrante. No veículo havia aproximadamente 13.000 maços de cigarro. Já na Touareg e na Doblò foram encontrados em torno de 22.000 e 20.000 maços, respectivamente, totalizando o número aproximado de 55 mil maços de cigarros.

O condutor do Astra, que também estava com o direito de dirigir suspenso, foi preso em flagrante e a ocorrência encaminhada à Polícia Federal. Os outros 2 veículos foram apreendidos e encaminhados à Receita Federal.

