A Polícia Civil desencadeou na manhã desta quinta-feira (19) a Operação Full House para combater crimes contra a administração pública em Porto Alegre. Sete mandados judiciais foram cumpridos no intuito de buscar documentos em empresas e na Fasc (Fundação de Assistência Social e Cidadania) da Capital.

Segundo os delegados Daniel Mendelski e Max Otto Ritter, a ação tem objetivo de desarticular um esquema fraudulento de licitações para a contratação de locações de imóveis efetuados pela fundação.

De acordo com as investigações, identificou-se possível comunhão de esforços entre servidores públicos gestores da fundação, particulares e pessoas jurídicas, a fim de permitir a locação de bem imóvel para utilização como abrigo para crianças e adolescentes. “Os fatos consistem na locação pela Fasc de um imóvel, locação essa que não seguiu os trâmites legais e indicam um possível locupletamento das pessoas envolvidas”, afirmou Mendelski.

A partir das ações da Polícia Civil, que tiveram a colaboração do Ministério Público de Contas, verificou-se que os valores contratados seriam incompatíveis com os praticados no mercado, além de contrariar requisitos legais, acarretando prejuízo aos cofres públicos.

As investigações continuam no intuito de apurar os crimes de fraude à lei de licitações, associação criminosa, falsidade ideológica e peculato. Diversos documentos foram apreendidos para serem analisados na continuidade do inquérito policial.

