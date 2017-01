A Delegacia de Polícia de Imbé desencadeou, na noite desta sexta-feira (06), uma operação e prendeu traficantes em uma residência de luxo do município do Litoral Norte do Estado. Na ação, cinco homens foram presos. Armas, munição, dois veículos, telefones celulares, dinheiro (real, dólar, peso argentino e peso uruguaio) e drogas foram apreendidos.

As prisões em flagrante ocorreram quando os policiais cumpriram mandado de busca e apreensão na residência, localizada na Rua Taquara, no Centro de Imbé. Os homens estavam veraneando no local e seriam integrantes de uma organização criminosa atuante na Vila Maria da Conceição, no bairro Partenon, em Porto Alegre, da facção criminosa “Antibalas”. A casa seria alvo de ataque de um grupo rival.

A residência onde os traficantes veraneavam com familiares tem dois andares, uma suíte, quatro quartos, piscina e fica quase na beira da praia. A operação contou com outros 14 policiais civis, das Delegacias de Polícia de Imbé e de Tramandaí. Os presos foram levados para a Penitenciária Modulada Estadual de Osório.

