Operação de combate à violência contra a mulher prende cinco pessoas em Porto Alegre e Alvorada

A Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Porto Alegre deflagrou, na manhã desta terça-feira (20), a Operação Gaia para reprimir a violência doméstica e familiar contra as mulheres. Durante a ação, foram cumpridos 35 mandados judiciais na Capital e em Alvorada, sendo 28 de busca e apreensão e sete de prisão preventiva.

Cinco homens foram presos. “São várias investigações da especializada em que foram cumpridas medidas cautelares. Também foram cumpridos mandados de prisão preventiva por descumprimento de medidas de urgência e proteção da Lei Maria da Penha”, relatou a delegada Tatiana Bastos.

Foram apreendidos três revólveres calibre 38, sendo um deles com numeração raspada. “As armas apreendidas eram um dos objetos das buscas realizadas, que serviam pra ameaçar e intimidar as vítimas de violência no âmbito doméstico”, completou Tatiana.

Deixe seu comentário: