A Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Porto Alegre deflagrou, na manhã desta terça-feira, a Operação Gaia para reprimir a violência doméstica e familiar contra as mulheres. Durante a ação, foram cumpridos 35 mandados judiciais na capital gaúcha e no município de Alvorada, sendo 28 de busca e apreensão e sete de prisão preventiva. Cinco homens foram presos.

