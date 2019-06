Uma operação da Vigilância Sanitária da Polícia Civil, em parceria com o Procon, flagrou diversas irregularidades em estabelecimentos comerciais, de venda de produtos de alimentação e higiene. A ação de fiscalização preza proteger os direitos do consumidor no Rio Grande. A proprietária de um estabelecimento foi presa em flagrante por crime contra a relação de consumo.

